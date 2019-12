En raison des nombreux jours fériés à venir, les jours de collecte de déchet sont modifiés dans les communes de la Casud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Vendredi 20 décembre

Entre-Deux : le vendredi 20 décembre 2019 étant un jour férié, les collectes des bacs verts des secteurs A et B seront décalées d'une journée.



Le Tampon : le vendredi 20 décembre 2019 étant un jour férié, la collecte des bacs verts des secteurs D, sera décalée d'une journée. La collecte des déchets verts des secteurs G et H sera décalée d’une journée.



Saint-Joseph et Saint-Philippe : le vendredi 20 décembre 2019 étant un jour férié, il n'y aura pas de collecte de déchets ce jour-là Toutes les collectes des bacs verts, des bacs jaunes, des déchets végétaux et des encombrants seront toutes décalées d'une journée.



Mercredi 25 décembre



Entre-Deux : le mercredi 25 décembre 2019 étant un jour férié, les collectes des bacs verts des secteurs A et B et des bacs jaunes du secteur A seront décalées d'une journée.



Le Tampon : le mercredi 25 décembre 2019 étant un jour férié, les collectes des bacs verts des secteurs A,B et D et les bacs jaunes des secteurs D, E, G, H et I seront décalées d'une journée. Les collectes des encombrants du secteur F et des déchets verts des secteurs C et F seront décalées d’une journée.



Saint-Joseph et Saint-Philippe : le mercredi 25 décembre 2019 étant un jour férié, il n’y aura pas de collectes de déchets. Entre le mercredi 25 et le vendredi 27 décembre 2019, les collectes des bacs verts, des bacs jaunes, des déchets végétaux et des encombrants seront toutes décalées d’une journée.



Mercredi 1er janvier 2020



Entre-Deux : le mercredi 1er janvier 2020 étant un jour férié, les collectes des bacs jaunes du secteur B et des bacs verts des secteurs A et B seront décalées d'une journée. La collecte des déchets verts du secteur A et B sera décalée d’une journée.



Le Tampon : le mercredi 1er janvier 2020 étant un jour férié, les collectes des bacs verts des secteurs A, B, D, et bacs jaunes des secteurs A, B, C et F seront décalées d'une journée. La collecte des déchets verts des secteurs A, B, G et H sera décalée d’une journée.



Saint-Joseph et Saint-Philippe : le mercredi 1er janvier 2020 étant un jour férié, il n’y aura pas de collectes de déchets. Entre le mercredi 1er et le vendredi 3 janvier 2020, les collectes des bacs verts, des bacs jaunes, des déchets végétaux et des encombrants seront toutes décalées d’une journée.



Pour tout renseignements complémentaires, contactez le N°Vert : 0800 327 327 (Appel gratuit depuis un poste fixe)