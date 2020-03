Le conseil communautaire de la Casud se tient ce vendredi 6 mars 2020. Ce dernier conseil communautaire (sans obligation de quorum) de la mandature est invité à examiner 14 affaires. Quatre axes stratégiques sont concernés par ces affaires. Les voici détaillés ci-dessous. (Photo d'illustration DR)

1 - La problématique des crues de la Rivière des Remparts

Cette délibération porte sur la mise en place d’une mission de maîtrise d’œuvre relative la réalisation de travaux d’endiguement de la rivière des remparts, indispensable à la sécurisation des biens et des populations et permettre également le développement du centre-ville de Saint Joseph.

2 - Le transport à la demande des Personnes à Mobilité Réduite

Afin de répondre à ses obligations en matière de mobilité et de permettre, notamment, le déploiement de services de transport à la demande à destination des publics à mobilité réduite, la CASUD procède à l’acquisition de 5 véhicules spécialement conçus à cet effet. Ce projet est financé à hauteur de 60 % par l’Etat.

3 - La mise en place d’une convention de partenariat avec l’Université de La Réunion sur le projet de géothermie

Cette convention s’inscrit dans le cadre du lancement d’études par la CASUD en vue de l’exploitation du potentiel géothermique sur son territoire. Ce projet vise à mettre en évidence les ressources géothermiques en vue de l’indispensable développement des énergies propres.

4 - La reprise par la SPL SUDEC des opérations de collecte en porte à porte des ordures ménagères

Suite aux observations critiques de la Chambre Régionale des Comptes sur les marchés de collecte des déchets conclus par l’ancienne mandature, la CASUD a initié, dès 2018, la constitution d’une SPL en vue de reprendre les différents marchés de collecte. En début d’année, les prestations de gestion de déchetterie de collecte des BAV et des VHU ont été confiées à la SPL SUDEC.

En juillet prochain, la collecte des déchets en porte à porte des communes du Tampon et l’Entre-deux sera assurée par la SPL SUDEC. Sur les Communes de Saint Joseph et Saint Philippe, un marché public sera lancé pour une durée de 2 ans renouvelable 1 an en attendant le transfert vers la SPL SUDEC. L’objectif est de garantir la qualité d’un service de collecte tout en maîtrisant les coûts liés à la gestion globale des déchets.