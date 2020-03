Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint- Philippe), rappellent que durant cette période de mobilisation contre le Covid-19, la collecte des déchets (bacs verts, bacs jaunes, déchets verts et encombrants) continue à se faire selon les calendriers habituels. Les déchets doivent donc être sortis la veille du jour de passage. Ces mesures sont applicables jusqu'à nouvel ordre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint- Philippe), rappellent que durant cette période de mobilisation contre le Covid-19, la collecte des déchets (bacs verts, bacs jaunes, déchets verts et encombrants) continue à se faire selon les calendriers habituels. Les déchets doivent donc être sortis la veille du jour de passage. Ces mesures sont applicables jusqu'à nouvel ordre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)