La CASUD annonce que les commerçants et artisans pourront déposer leurs cartons, plastiques des produits destinés à la vente aux particuliers, notamment les produits alimentaires, dans les déchèteries de la CASUD

Dans le contexte actuel de lutte contre le Covid-19, et afin de maintenir la salubrité publique, le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe) ont annoncé que les commerçants et artisans exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de la CASUD peuvent déposer – sous conditions - dans les déchèteries de la CASUD, les cartons et plastique utilisés pour l’emballage ou le transport de produits destinés à la vente aux particuliers (produits alimentaires notamment).

Pour tout renseignement, les commerçants et artisans peuvent contacter la SPL SUDEC au 0693 21 76 45.

La permanence CASUD est joignable au 0262 57 97 77, et à l'adresse mail contact@casud.re.