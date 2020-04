Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe) annoncent qu'afin de mieux accompagner les besoins de déplacements de première nécessité des personnes bénéficiaires des prestations sociales, les bus du réseau CARSUD fonctionneront normalement entre 7h00 et 17h30 (horaires habituels) à partir du samedi 4 avril jusqu'au vendredi 10 avril 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)

