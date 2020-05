Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Suite au déconfinement annoncé par le gouvernement, le Président de la Casud et les maires des communes membres l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe), informent les administrés du territoire de la réouverture de l'ensemble des services et bureaux de la CASUD du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00" indique la Casud dans un communiqué.

