Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Ce vendredi 5 juin 2020, le Président Directeur Général de la SEMITTEL, Albert PERIANAYAGOM, mandataire du groupement d'entreprise NOVASUD a organisé une conférence de presse pour la mise en service de 20 véhicules neufs pour exploiter le réseau CARSUD et ainsi le moderniser. Cette conférence de presse s'est déroulée en présence d'André Thien-Ah-Koon, Président de la CASUD (qui regroupe les communes de L'Entre-Deux, Saint-Philippe, Saint-Joseph et Le Tampon) et des maires des communes membres.

Ce vendredi 5 juin 2020, le Président Directeur Général de la SEMITTEL, Albert PERIANAYAGOM, mandataire du groupement d'entreprise NOVASUD a organisé une conférence de presse pour la mise en service de 20 véhicules neufs pour exploiter le réseau CARSUD et ainsi le moderniser. Cette conférence de presse s'est déroulée en présence d'André Thien-Ah-Koon, Président de la CASUD (qui regroupe les communes de L'Entre-Deux, Saint-Philippe, Saint-Joseph et Le Tampon) et des maires des communes membres.