Le maire du Tampon et président de la CASUD, André Thien Ah Koon, a tenu une conférence de presse ce vendredi 24 juillet 2020, en compagnie de son vice-président Bachil Valy. Ils ont fait le point sur la crise qui secoue l'intercommunalité du sud, depuis l'élection à sa présidence du maire du Tampon, au bénéfice de l'âge, face au maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton. (Photo Casud)

"Contre toute attente, et en contradiction totale avec les principes de gouvernance de l’intercommunalité, la CASUD a été le théâtre d’une tentative échouée de déstabilisation par le maire de Saint-Joseph au moment de l’élection du Président", a rappelé André Thien Ah Koon en début d'intervention.

Lors du premier conseil communautaire, qui avait vu l'élection du maire du Tampon à la présidence, son opposant Patrick Lebreton, soutenu par le maire de Saint-Philippe Olivier Rivière, avait annoncé son intention de quitté la CASUD. Une démarche consécutive à ce qu'André Thien Ah Koon a qualifié, ce vendredi 24 juillet, de "tentative échouée de déstabilisation".

"Nous ne participerons pas à la polémique, nous ne chercherons pas à aggraver la situation issue d’une crise provoquée par des velléités pour tel ou tel poste. Les citoyens nous les reprocheraient ardemment dans un contexte où la défiance envers les élus est de plus en plus forte. Nous devons être responsable et faire honneur aux citoyens qui nous ont élus", a-t-il expliqué.

"Il est important car la CASUD est l’un des premiers syndicats d’intercommunalité de La Réunion. C’est en 1987 que le GIS est crée avec 5 communes : le Tampon, Saint Joseph, l’Entre Deux, les Avirons et l’Etang Salé. Depuis 33 ans nos communes mutualisent leurs moyens et se développent de manière cohérente au nom d’une stratégie : développer ensemble le Sud, et pour que chacun puisse mieux vivre dans ce beau territoire. Cette vision partagée pour notre territoire et la valorisation de ses atouts s’est construite au fil des décennies, elle s’appuie sur cette destinée commune pour nous renforcer collectivement mais aussi individuellement", a-t-il insist avant de défendre son bilan.

"Entre 2017 et 2022 ce sont 145 millions d'euros que la CASUD engage pour soutenir les projets prioritaires des 4 communes membres. Cet investissement majeur fait effet de levier et permet de mobiliser au total 250 millions d'euros à travers 86 projets concrets."

