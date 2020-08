"Climat apaisé, plan de sortie de crise, fonctionnement normal de la CASUD, délégations au Président, élections des vice-président(e)s et des membres des différentes commissions et organismes, primes pour les agents mobilisés durant le confinement, exonération du paiement des transports scolaires" détaille la CASUD concernant le conseil communautaire qui s'est tenu ce vendredi 21 août. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo CASUD)

Ce vendredi 21 août 2020 au Tampon s'est tenu pendant près de 6 heures, dans un climat apaisé, le 3ème conseil communautaire de la nouvelle mandature de la CASUD.

Le Président de la CASUD, André Thien Ah Koon a ouvert la séance en remerciant, au nom des quatre maires, le Sous-Préfet de Saint-Pierre pour son rôle de médiateur auprès d'eux dans la réalisation d'un plan de sortie de la crise qui secouait la CASUD depuis le 10 juillet dernier.

Plusieurs affaires ont ensuite été adoptées à de très larges majorités absolues. Parmi elles :

1) Le plan de sortie de crise qui permet de reprendre un fonctionnement normal de la CASUD tout en préparant -conformément à leur souhait- la sortie des communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe de la CASUD.

2) Les délégations au Président lui permettant d'agir au nom de la CASUD dans plusieurs domaines afin de donner toute la souplesse et la rapidité de fonctionnement à la Communauté d'Agglomération.

3) L'élection des vice-président(e)s dont le nombre a été fixé à 14 -en accord avec les quatre maires- et répartis comme suit:

• 7 pour le Tampon (au lieu de 8);

• 4 pour Saint-Joseph;

• 2 pour l'Entre-Deux (au lieu d'une seule);

• 1 pour Saint-Philippe

4) L'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres et de la Commission de Délégation de Service Public.

5) L'élection des représentants de la CASUD dans les différents organismes extérieurs : SAPHIR, SUDEC, SODEGIS, Syndicat des Hirondelles, Office du Tourisme Intercommunal du Sud, MARAINA, Syndicat Mixte de Pierrefonds, Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (ILEVA), Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation (SMEP) du Grand Sud, Conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier de la Réunion (EPFR), Parc National de la Réunion, IRT, Maison De l’Emploi (MDE), Mission Locale Sud.

Les représentants de la CASUD soutiendront les candidatures de M. Patrick Lebreton à la présidence de la SODEGIS et au SMEP du Grand Sud, de M. Olivier Rivière à la présidence de l'EPFR et de la MDE et de M. Jeannot Lebon à la présidence de l'Office du Tourisme Intercommunal du Sud.

6) L'instauration d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés durant le confinement pour faire face à la crise du Covid-19.

Enfin le Président, en application de la loi d’urgence sanitaire, a informé le conseil des décisions qu'il a prises pour assurer la continuité du fonctionnement de la CASUD pendant la période de confinement notamment l'exonération du paiement des transports scolaires pour les mois de mars et avril 2020.