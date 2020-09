Le développement économique relevant de la compétence de la CASUD, ce vendredi 11 septembre 2020, son président, André Thien Ah Koon, a présenté les travaux de modernisation de la ZAE de Trois-Mares (créée en 1995) aux chefs d'entreprises (65) de la zone. Ces travaux, d'un montant total de 5 millions d'euros débuteront le 14 septembre 2020 et s'achèveront en juillet 2021. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Casud)

Parmi les travaux prévus: création de 92 places de stationnement et de trottoirs; installation de ralentisseurs; réhabilitation et renforcement des différents réseaux (eaux pluviales, assainissement, eau potable et défense incendie); mise en place du haut débit; etc.

L'aspect environnement et écologique est présent, d'une part avec la création d'aménagements paysagers (plantation de près de 1900 arbres et arbustes endémiques), et d'autre part avec l'installation d'un système d'éclairage public maximisant les économies d'énergies et éliminant les pollutions lumineuses. Des arrêts de bus supplémentaires seront également mis en place.

Enfin un plan de circulation est mis en place durant la durée des travaux (septembre 2020-juillet 2021).