Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Composé de la CIVIS, de la CASUD, de la commune de Saint-Leu, du Département, de la Région Réunion, le Syndicat Mixte de l'aéroport de Pierrefonds a procédé ce mardi 22 septembre 2020 à l'élection de son nouveau Président et au renouvellement de son bureau. Le Maire de Saint-Pierre et Président de la CIVIS, Michel Fontaine, a proposé la candidature du Maire du Tampon et Président de la CASUD, André Thien Ah Koon, qui a été élu pour succéder à l'ancien maire de Saint-Louis, Patrick Mallet. Nous publions le communiqué de la CASUD ci-dessous. (Photo CASUD)

