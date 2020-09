Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Patrick Lebreton maire de Saint-Joseph, a été réélu ce jeudi 17 septembre 2020 président du Syndicat mixte d'études et de programmation du Grand Sud (SMEP Grand Sud). La structure est composée à la fois d'élus de la Casud et de la Civis. Dans un communiqué publié ce vendredi 25 septembre, "la Casud et son président" se félicitent de cette réélection. Nous publions ce communiqué ci-dessous

