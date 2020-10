Le conseil communautaire, dans sa séance du 10 juillet 2020, a élu André Thien Ah Koon Président de la Casud. Nathalie Bassire, Patrick Lebreton et Olivier Rivière ont formé, le 15 juillet, un recours collectif contre cette élection, rappelle la Casud : "le Tribunal administratif de la Réunion a rendu ce jeudi 8 octobre son jugement, et a conclu, sans équivoque, au rejet de leur requête". L'élection d'André Thien Ah Koon en tant que président de la Casud est donc confirmée par le TA, qui a jugé l'ensemble des opérations électorales conformes à la loi, relate la Casud, dont nous publions le reste du communiqué ci-dessous. (Photos : Casud)

Le Tribunal Administratif précise en outre qu'il n'y a eu aucune irrégularité, aucune manœuvre et aucune pression pour influencer les votes des conseillers communautaires.

Enfin, dans d'autres décisions rendues le même jour, le Tribunal Administratif a également rejeté les recours de madame Bassire, messieurs Lebreton et Rivière contre les élections de mesdames Mimose Dijoux-Rivière, Evelyne Robert, Doris Técher, Véronique Fontaine et de messieurs Jean-Pierre Thérincourt, Serge Sautron et Henri Fontaine. Leurs élections en qualité de conseillères et conseillers communautaires du Tampon sont donc validées.

Les élections de messieurs Bachil Valy, Jacquet Hoarau et Albert Gastrin en tant que 1er, 2ème et 3ème vice-présidents de la CASUD - également contestées- ont elles aussi été confirmées par le Tribunal Administratif.

