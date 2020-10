Le premier des 450 véhicules hors d'usage destinés à être enlevés, a été retiré par la Casud et la SPL sud déchets (Sudec) ce mardi 27 octobre 2020 dans le quartier du Petit Tampon. 50 voitures vont être retirés à Saint-Philippe, 50 à l'Entre-Deux, 100 à Saint-Joseph et 250 au Tampon. Nous publions ici le communiqué de la Casud. (photo de la Casud)

Ce mardi 27 octobre 2020, dans le quartier du Petit Tampon, le premier des 450 véhicules hors d'usage (VHU) destinés à être enlevés, a été retiré par la Casud et la SPL sud déchets (Sudec), en présence du président de la Casud et maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et de son premier vice-président, Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux.

Cette nouvelle campagne, votée à l'unanimité en conseil communautaire le 18 septembre dernier, fait suite à celle qui a été menée en 2019 pour le retrait des 1.000 VHU dans le cadre de la lutte contre la dengue et contre la prolifération des rongeurs.

50 véhicules vont être retirés à Saint-Philippe, 50 à l'Entre-Deux, 100 à Saint-Joseph et 250 au Tampon.

Bachil Valy s'est félicité de cette répartition solidaire avec une valeur ajoutée pour les deux plus petites communes de la Casud.

En effet, si la répartition avait été faite proportionnellement au poids démographique des communes (comme cela devrait être la règle), les communes de Saint-Philippe et de l'Entre-Deux auraient eu droit à une nombre moins élevé d'enlèvements gratuits de VHU pour leurs habitants.

Pour tous renseignements concernant l'enlèvement gratuit des VHU : 0800 327 327 ou sur le site : www.casud.re