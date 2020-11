Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

"Le vendredi 13 novembre dernier, avant que ne débute un conseil communautaire de la Casud, Alain Vavelin, directeur de la SPL Sudec a présenté aux élus de la Casud ( Entre-Deux, Saint-Philippe, Saint-Joseph, Le Tampon) sa flotte de camions et autres engins qui aura en charge dès le 1ᵉʳ janvier prochain la collecte des déchets en porte à porte (soit plus de 50 000 tonnes répartis entre bacs verts et jaunes, encombrants et déchets verts) sur les communes du Tampon et de l'Entre-deux" indique la Casud dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Casud)

