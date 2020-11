Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Le jeudi 8 octobre 2020, le tribunal administratif de la Réunion avait confirmé l'élection d'André Thien Ah Koon en tant que Président de la CASUD suite à un recours déposé par Nathalie Bassire, Patrick Lebreton et Olivier Rivière. Ce mardi 17 novembre 2020, le tribunal administratif a cette fois-ci confirmé les élections de France-May Payet-Turpin, Catherine Turpin, Evelyne Robert, Daniel Maunier et Jean-Pierre Thérincourt en tant que vice-présidentes et vice-présidents de la CASUD et réaffirme qu'il "n'y a eu aucune irrégularité ou manoeuvre frauduleuse".

