La saison cyclonique 2020-2021 lancée, la Casud rappelle à ses usagers les bons gestes à adopter : élagage des arbres, évacuation des déchets végétaux et encombrants, niveaux d'alertes à connaître... L'intercommunalité fait le point. Nous publions le communiqué de la Casud ci-dessous. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

La saison cyclonique 2020/2021 a commencé et selon Météo France cette année "les tempêtes semblent vouloir être au rendez-vous".

Pensez à :

- élaguer vos arbres

- évacuer vos déchets végétaux et encombrants:

- déposer devant chez vous vos déchets verts et encombrant la veille du jour de collecte

- ou les apporter directement dans la déchèterie la plus proche de chez vous.

Tenez-vous régulièrement informés de la situation cyclonique. Attention, l'épidémie de dengue circule toujours : déchets verts + pluie + encombrants + eau stagnante = gîtes larvaires.