Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre de la lutte contre la dengue, de l'élimination des gîtes larvaires et des autres nuisibles (rats, etc.), la Casud et la commune du Tampon organisent en lien avec l'ARS une opération "Vide ton fond de cour" à la Châtoire le mardi 08 décembre 2020. Nous publions ici le communiqué de la Casud. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

