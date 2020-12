Ce mardi 15 décembre 2020, André Thien Ah Koon, président de la Casud et Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre, ont procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle fourrière intercommunale de la Casud et du nouveau refuge animalier, rue de la Bergerie au Tampon. Nous publions ici le communiqué de la Casud (photo Casud)

Ces deux nouvelles structures modernisées et plus accueillants viendront en remplacement de l'existant qui date de 1996. La capacité d'accueil d'animaux (chiens et chats) sera doublée et le confort ainsi que le bien-être animal seront renforcés.

Le projet d'un montant total de 2.246.419 euros sera financé par la Casud (1.425.952 €), l'Etat (800.000 €) et EDF (20.450 €). La livraison se fera en 2021 pour la fourrière et début 2022 pour le refuge.

Ce projet se déroulera en deux phases :

- la construction de la fourrière : un bâtiment administratif qui comprend un espace pour l'accueil du public, des bureaux, des vestiaires, des sanitaires, un réfectoire, un local de stockage des denrées, une vétérinaire et de réveil ; 28 box pour une capacité d'accueil de 49 chiens ; une chatterie avec modules pour une capacité d'accueil de 20 chats

- la réhabilitation de l'équipement existant pour l'accueil du nouveau refuge : un espace pour l'accueil du public, une sale vétérinaire, une salle de réveil, une salle de convalescence, un espace de toilettage, des vestiaires, une cour pour l'exercice extérieur ; 22 box pour une capacité d'accueil de 49 chiens ; une chatterie pour une capacité d'accueil de 30 chats

Enfin, le service public envers les administrés, assuré par la Casud, en ce qui concerne la fourrière ne sera pas interrompu durant les travaux et fonctionnera donc normalement.

Tel Refuge : 0262 43 45 21 - Tel fourrière : 0262 38 46 07 - N° vert Casud : 0800 327 327 (gratuit depuis un poste fixe)

