Des plus jeunes aux gramounes, de la variété française à la scène musicale urbaine et populaire, en passant par les écoles, de la musique, il y en a eu pour tous les goûts à la Fête de la musique à L'Entre-Deux. Isnel est venu chanter dans sa cour, pour le plus grand plaisir du public. Pour les 40 ans de la Fête de la musique, les festivités continuent dans le village créole ce mercredi (Photos : ville de L'Entre-Deux)

