Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La Casud (Communauté d'agglomération du sud) organise chaque année scolaire un concours de collecte de bouchons en plastique dans les écoles de son territoire (Le Tampon, Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe). Fin juin, l'école qui a collecté par commune le plus de bouchons se voit décerner un prix et diverses récompenses.

