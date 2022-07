Ce dimanche 24 juillet 2022 se déroulera la première édition du Parc à Moutons en fête à Saint-Joseph. Au programme de la journée : concerts, activités manuels, loisirs. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Pays Touristique du Sud Sauvage.

Dans le cadre de son chantier d’insertion de l’aménagement d’un parc boisé dans le village de Parc à Moutons, le Pays Touristique du Sud Sauvage organise le dimanche 24 juillet sur le stade de Parc à Moutons à Saint-Joseph, la première édition de Parc à Moutons en Fête. A cette occasion, cette journée sera l’occasion de proposer des animations, des activités de loisirs et des ateliers manuels.



- Ateliers manuels -

Activités à 2 € sur réservation au 0262 73 09 05. Places limitées.

Atelier d’initiation au tressage de vacoa

Proposé par Vacoamana - 9h30 et 13h30

Atelier créatif sur papier végétal

Animé par l’association Rosaline - 10h30 et 14h30

Atelier de peinture sur textile. Personnalisation sur Tote Bag

Réalisé par Eilaroc - 10h - 11h - 14h - 15h

- Activités de loisirs -

Activités à 2 € :

Paintball encadré par le Paintball Club de Saint-Joseph

Balades en vélos électriques proposé par Chez I & S

Maquillage pour enfants proposé par Les Créations du Bonheur

- Activité gratuite -

Structures gonflables proposé par Les Créations du Bonheur

- Espace historique -

Espace généalogie sur l’origine des noms proposé par l’équipe du

Cercle Généalogique de Bourbon.

Ventes d’ouvrages sur l’histoire de Saint-Joseph par la Société

d’Histoire de Saint-Joseph.



- Plateau musical -

Jérôme Payet • Karen et Son’J • Ti’ Prince • Les nanas du Sud • Manu

Kdé • Guy Noël Grondin • Alix Bazin • Claudia et Joël Lamonge (Mars

Tou Sel) • RJ • Patrick Pitch • Sarah Nati • Françoise Payet • Juliette

Sandrine.



- Activités sportives -

Proposé par Association Parc à Moutons. Infos au 0693 93 36 13.

Tournoi de pétanque

Compétition de football avec les clubs de jeunes de la Crête, Jean

Petit, Parc à Moutons et Excelsior.



- Restauration sur site -

Gaufres sucrées proposées par la Strada.

Repas sur place proposés par l’Artizan BR.