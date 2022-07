Mardi 19 juillet 2022, au titre de la compétence économique de la Casud, 19 chefs d'entreprises ont été conviés à la signature des contrats de réservation de parcelles dans la Zone d'activités économiques (ZAE) "Les Palmiers" située au Tampon et dont les travaux d'aménagement de la première tranche viennent de se terminer. Étaient présents pour l'occasion, André Thien-Ah-Koon, président de la Casud, des représentants de la Société d'équipement du Département (Sedre) et d'Inovista. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Casud. (Photos : Casud)

Ce sont ainsi 34 parcelles qui sont mises à la disposition d’entreprises qui ont fait le choix de s’implanter sur le territoire de la Casud: 13 parcelles en location Fond européen de développement régional (Feder) (à 5 euros le m2/an) et 21 en accession directe (au prix de 200 euros le m2).

Avec la signature de ces contrats qui permettront la création et le développement d’entreprises, 110 emplois seront créés et 30 autres préservés au Tampon et sur le territoire de la Casud par les acteurs économiques qui vont s’installer sur la ZAE "Les Palmiers". A cela s'ajoute une nouvelle impulsion économique du territoire devenu attractif grâce aux moyens mis en place par le président de l'intercommunalité depuis 2014.

Les entreprises retenues ont été sélectionnées par un comité d'agrément afin d’assurer la transparence des opérations. Les critères de sélection qui visaient à prioriser les projets étaient entre autres :

• le nombre d’emplois créés

• la solidité financière des candidats

• l’ancienneté de la demande.

Le comité d’agrément a également positionné des entreprises sur la prochaine tranche 2 qui sera livrée prochainement. Une troisième tranche sera livrée d’ici quelques mois.

La Casud finalise actuellement les études en vue de la création de deux nouvelles zones d’activités au Tampon :

• la zone du 14ème km à destination des petites entreprises du bâtiment

• la zone du 19ème km à destination des entreprises agroalimentaires



Au total, en comptant la zone d’activité actuelle, entièrement modernisée, qui accueille déjà 80 entreprises, ce sont plus de 200 parcelles qui seront mises à disposition des entreprises d’ici 2026.