Ce vendredi 29 juillet 2022, André Thien Ah Koon, Président de la Casud a inauguré et réceptionné la fin des travaux de modernisation de la ZAE (Zone d'activités économiques) de Trois-Mares "zone artisanale". Cette cérémonie s'est déroulée en présence, notamment, de M. Patrick Lebreton, premier vice-Président de la Région (représentant Mme Huguette Bello, Présidente de la Région), de messieurs Pierrick Robert et Bernard Picardo, respectivement président de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers et de l'Artisanat ainsi que d'élus communautaires et d'élus du Tampon. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Casud (Photos : Casud).

