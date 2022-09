Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

A partir de ce lundi 5 septembre et jusqu'au dimanche 11 septembre 2022, la Casud organise une semaine d'information et de sensibilisation de la population sur la nécessité de recyclé les piles. Cette action a lieu dans le cadre de la Semaine européenne du recyclage des piles. "L'objectif de cette semaine de Recyclage est d'acquérir de bons réflexes pour augmenter durablement le nombre de piles recyclées et réduire le nombre de piles jetées dans les ordures ménagères ou dans la nature" indique l'intercommunalité dans le communiqué que nous publions ci-dessous

