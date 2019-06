300 femmes étaient présentes ce lundi matin 17 juin 2019 à l'ouverture de l'événement Entreprendre au Féminin qui s'est tenu au siège de la CCI de La Réunion.

Cette affluence est restée constante durant toute la journée. " Ce qui montre bien la volonté et le souhait des femmes de vouloir créer leur propre entreprise ou développer d'autres activités " souligne la CCIR.

Des participantes ont pu découvrir l'ensemble des dispositifs d'accompagnement et de financement : CAP Creation, Initiative Réunion, Irun by BFC, prêt à taux zéro, étude de marchés, micro-crédit, garantie Egalités Femmes, prêts et garantie BPI.

En fin de matinée, Nassimah Dindar, sénatrice, Ericka Bareigt et Nathalie Bassire, députées de La Réunion et Cyrille Melchior, président du Conseil départemental ont rejoint le président de la CCI Réunion et les partenaires de Cap Création, autour des professionnelles et porteuses de projets.

Dans l'après-midi, quatre ateliers ont été animés par les cheffes d'entreprises autour des thématiques telles que " Les femmes actrices de l'innovation ", " l'entrepreneuriat alternatif ou entreprendre autrement ", " les tendances du développement durable sur le marché et la mixité dans les métiers/activités ".

Lors de cette journée, 80 % des participantes ont été des porteuses de projets et 20 % des cheffes d'entreprises.