La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCI) organise une Master Class Pâtisserie à destination des professionnels de la pâtisserie, du 18 au 21 juin au Centhor, à Saint-Gilles-Les Hauts en présence de Yann Brys. Le meilleur pâtissier ouvrier de France, partagera son savoir faire avec 24 professionnels réunionnais du secteur de la pâtisserie, boulangerie, restauration, afin de réaliser de nouveaux choix de desserts et de plats sucrés.(Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Deux sessions de formations sont organisées : la première aura lieu les 18 et 19 juin 2019 et la deuxième les 20 et 21 juin 2019.

L'objectif de ces formations sera d’appliquer de nouvelles techniques et tendances en pâtisserie grâce à l'expérience de Yann Brys qui a travaillé dans des maisons de renom "comme Fauchon, l’Hôtel Concorde Lafayette et le Bristol notamment" souligne la CCI.

Dans la vidéo ci-dessous, Yann Brys parle de son parcours et de la création de la Maison Dalloyau

Dans la vidéo ci-dessous, un exemple de Master Class de Yann Brys