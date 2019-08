Ce samedi 31 août, les chefs d'entreprises se donnent rendez-vous à Saint Pierre à l'occasion du samedi des pro. Les professionnels du domaine de la construction, de l'aménagement et de l'environnement se réunissent dès 9h30 au Campus Pro. L'occasion pour eux de débattre sur l'entreprise de demain mais aussi évoquer la sécurité des salariés au quotidien

Les domaines de la construction et de l'aménagement ont de nouveaux enjeux a prendre en compte. Parmi eux, la question de la gestion des déchets professionnels. Ils sont désormais à prendre en compte pour une amélioration de notre environnement. Près de 4500 TPE et PME réunionnaises du domaine du BTP mais aussi de l'aménagement et du paysage sont concernées par le problème de gestion des déchets.

Pour les aider dans leurs nouvelles démarches vers une entreprise plus verte, la CCI Réunion organise une journée de rencontre. L'objectif est d'informer les chefs d'entreprises des nouvelles possibilités mais aussi les conseiller sur le développement et les nouveaux marchés comme l'explique Cyrille Rickmounie, président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.

Cyrille Rickmounie, président de la CAPEB, détaille le déroulé de la journée des pros qui aura lieu samedi 31 août à Saint Pierre #LaRéunion #emploi #BTP #rencontre pic.twitter.com/cUmWgn98zD — Imaz Press Réunion (@ipreunion) August 26, 2019

Sur 300m2 une trentaine exposants dispenseront leurs conseils en matière d'environnement et de développement durable. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir du matériel, de participer aux ateliers jobdating et aux autres animations prévues toute la journée.

Des informations indispensables que les professionnels pourront retrouver avant de signer par la suite des partenariat auprès des 65 entreprises de gestion et valorisation des déchets implantées dans le sud de l'île.

Un point sur la sécurité dans le travail

Cette journée du 31 août sera également l'occasion pour les professionnels de faire un point sur les différents risques liés à ces activités en extérieur. En 2017 dans le département, 19096 salariés ont eu un accident du travail. 46 d'entre eux concernent un accident en hauteur, une victime est décédé des suites d'un accident et 5 se trouvaient dans une incapacité de travail.

Les chefs d'entreprises et les salariés présents auront l'occasion de se rappeler les consignes de sécurité à appliquer à travers deux formations : l'Autorisation d'Intervention A Proximité des Réseaux (AIPR) et Sauveteur Secouriste du Travail (STT). Un simulateur de conduite de poids lours et bus sera également en démonstration sur place. L'entrée est libre et gratuite.

