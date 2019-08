Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 42 minutes

La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), en partenariat avec l'Etat et Pôle Emploi, organise des matinées d'information dédiées aux entreprises, le lundi 2 septembre 2019 de 8h30 à 12h00 au siège de la CCIR, 5b rue de Paris à Saint-Denis et le lundi 9 septembre 2019 de 8h30 à 12h00 à la CCIR , 15 Route de la Balance à Saint-Pierre. Ces matinées auront pour thème "emplois francs : une solution d'embauche pour les entreprises" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

