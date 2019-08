La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR)organise le "Samedi des pros" ce samedi 31 août 2019. Le rendez-vous est donné de 9h30 à 16h sur le campus pro à Saint-Pierre. L'entrée est gratuite. Centrée sur la construction, l'environnement, l'aménagement ou la santé, cette journée regroupera une trentaine d'exposants. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le programme des ateliers conseils :

9h30 – Les aides aux matériels de sécurité (CGSS)

10h00 – Comprendre vos cotisations (CGSS)

10h30 – Santé et bien être de l’entrepreneur (*)

11h00 – Le Guide des marchés publics (CAPEB)

14h00 – Jobdating dans une TPE PME (Cité des Métiers)

Les aides à l’embauche (Pole emploi)

Les exposants seront nombreux : matériel de sécurité et gestion des risques, matériel roulant et éco-conduite, ou encore matériel et services eco-innovants.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com