Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 42 minutes

Ce lundi 2 septembre 2019, une réunion a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie entre plusieurs acteurs de l'emploi réunionnais. Les entreprises privées, la sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse Isabelle Rebattu, Pôle Emploi ou encore la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Réunion (DIECCTE) étaient sur place afin d'animer une conférence sur le dispositif "emplois francs".

