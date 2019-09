Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Le 12e forum économique des Iles de l'océan Indien se tiendra au domaine de Moca à Saint-Denis les mercredi 25 septembre, jeudi 26 septembre et vendredi 27 septembre 2019. "À cette occasion, 47 intervenants donnent rendez-vous aux entreprises pour échanger sur les opportunités d'affaires dans la zone océan Indien et en Afrique" indique la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

