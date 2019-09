Le forum Économique des Iles de l'Océan Indien s'est clôturé ce vendredi 27 septembre 2019 au domaine de Moca à Saint-Denis. Une opération organisée par la CCI de La Réunion et l'UCCIOI, reconduite pour une douzième fois dans l'océan Indien, et qui rassemble les entreprises et institutions des Comores, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, des Seychelles, de La Réunion, d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Mozambique.

Au cours des 3 jours de forum, près de 300 acteurs publics et privés se sont réunis pour un programme riche et varié : 9 grandes conférences, 5 ateliers, 8 sujets de rencontres BtoB ont rythmé ce forum économique. " Répondre aux défis insulaires ", " À la rencontre des marchés africains ", " Sécuriser les affaires dans la zone océan Indien "... Autant de thèmes pour permettre aux entreprises de l’océan Indien de s’exporter à l’extérieur de leur territoire et de créer des partenariats. D’ailleurs, 60 mises en relation de valeur ont été réalisées lors des rencontres BtoB.

Le forum a accueilli plus d’une cinquantaine de speakers avec des têtes d’affiche comme Christophe Rouillon, Élu du Comité Européen, Amédée Darga, Membre du " Mauritius Africa Business Club ", Gisela Garça, Avocate au Mozambique ou encore Marc Dubernet, Directeur régional OI de l’AFD…Des personnalités remarquables pour relever les atouts de l’océan Indien et donner les outils pour développer les potentiels des entreprises. " Le partenariat des métiers " entre La Réunion et les Comores, " les îles Vanille " comme réussite de coopération régionale, les exemples de succès ont été rappelés pour donner de l’ambition aux entreprises. Et de l’ambition, les organisateurs du forum en ont. Lors de la dernière conférence du jour, les perspectives 2020 – 2025 de l’organisation ont été dressées. Une feuille de route et 3 axes stratégiques ont été définis pour les membres de l’UCCIOI :

Axe 1 : Le lobbying : renforcer le dialogue privé – public ;

Axe 2 : Faire rayonner les organisations privées, les faire rencontrer et leur donner les moyens, les services attendus ;

Axe 3 : La structuration et la pérennisation de l’organisation afin d’accompagner et soutenir les entreprises dans le temps.



D’autres annonces ont été faites :

L’UCCIOI devient Cap Business – Océan Indien : Ouverture à l’ensemble du monde économique ;

Poursuite de l’appui de l’AFD pour soutenir le développement économique de la zone OI à travers l’organisation.

Lors de cette manifestation, les start-upeurs n’étaient pas en reste avec l’organisation d’un concours pitch. 8 solutions innovantes ont été présentées au public en direct ou sous forme de vidéo. Les entrepreneurs avaient 5 minutes pour argumenter et défendre leur solution. Et c’est l’entreprise Get Up, spécialiste dans le reconditionnement des smartphones et appareils électroniques, qui a finalement remporté un affichage médiatique dans un magazine économique régional à l’issu de ce forum.

En marge de ce forum, le premier concours oceanindien.biz a été lancé, qui récompensera le meilleurs projet BtoB dans le secteur du numérique.

Une douzième édition donc très prometteuse du Forum Économique des Îles de l’Océan Indien qui donne déjà rendez-vous aux chef(fe)s d’entreprise de la zone en 2020 à Maurice.