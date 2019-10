Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est inédit à La Réunion et c'est un sujet qui est plus que jamais dans l'ère du temps. Notre île, comme le reste du territoire national n'échappera pas au vieillissement de la population et à ses conséquences. Par ailleurs, le service à la personne est l'un des premiers potentiels d'emploi dans le département. Organisées par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, avec de nombreux partenaires, les journées des 15 et 16 octobre sont dédiées aux services à la personne. Le communiqué complet de la CCIR ci-dessous.

