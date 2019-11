Ce lundi 18 novembre 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) inaugurait son espace entrepreneuriat. L'objectif : offrir un espace aux entrepreneurs et porteurs de projet pour qu'ils puissent développer leur commerce, et obtenir de l'aide de la part des agents de la CCIR. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les commerçants peuvent demander à être accompagner lorsqu'ils rencontrent des difficultés en matière de gestion d'entreprise, et obtenir de l'aide afin de faciliter les démarches auprès des organismes sociaux et fiscaux. "Nous les aidons par exemple à rédiger des courriers et proposons un accompagnement personnalisé pour chacun" explique Karima Badat, responsable CCI entrepreneuriat et expertise.



Pour recevoir de l'aide, il faut simplement être ressortissant de la CCI. "Nous accueillons toutes les entreprises et porteurs de projets, avec des chargés de relations clients qui vont les accueillir pour bien définir leurs besoins" continue-t-elle.



Chaque année, la CCI reçoit 10 000 entreprises et 4 000 porteurs de projet. "A noter que chaque année, 5 à 6000 entreprises sont créées" conclut Karima Badat.



La responsable CCI entrepreneuriat et expertise présente ce nouvel espace, regardez :



