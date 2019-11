Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Ce vendredi 22 novembre 2019 avait lieu la Journée Rencontres Acheteurs Publics des Services de l'Etat - Entreprises. L'occasion pour la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) de présenter la plateforme de facturation numérique qui devient obligatoire à partir du 1er janvier 2020. Les prestataires devront donc dématérialiser leurs factures. Afin de préparer les TPE/PME à la transition, la CCI de La Réunion et l'Etat avec le soutien de l'Union Européenne et de la Région Réunion, ont organisé deux journées de Rencontres Acheteurs publics des services de l'Etat - Entreprises ces jeudi et vendredi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

