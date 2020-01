Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Ce lundi 20 janvier 2020, les élus de la Chambre de commerce et d'industrie ont profité des traditionnels voeux à la presse pour faire le bilan de l'activité de la chambre consulaire sur l'année 2019 et annoncer les enjeux pour 2020. Plusieurs informations à retenir : le plan social envisagé depuis plusieurs mois passe finalement à la trappe car la santé financière de la Chambre est "bonne". De plus, la CCIR sous le coup des baisses de dotation de l'État comme toutes les autres chambres de commerce de France va devoir combler les pertes. C'est en ce sens que l'organisme va donc affiner sa stratégie immobilière.

