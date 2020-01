Dans le cadre de la résiliation de leurs contrats par la société HOLCIM, une vingtaine de transporteurs de béton prêt à l'emploi avaient sollicité une rencontre avec le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion.

Accompagnés de l’avocat désigné par le collectif, Maître Iqbal Akhoun, ils ont été reçus ce jour par Ibrahim Patel au siège de l’institution, afin d’y trouver un appui de la CCI de La Réunion.

Après une heure d’échanges, le président Patel a obtenu de la part des transporteurs l’arrêt du blocage de HOLCIM et la reprise de l’activité dès demain 23 janvier.



A demande du collectif, le président de la CCIR va solliciter le Préfet et ses services afin d’organiser une table ronde avec les transporteurs et la société HOLCIM, dans l’objectif de renouer le dialogue.



Le collectif des transporteurs de béton a saisi le tribunal. Une audience est prévue le 29 janvier, afin de demander la suspension des effets de la résiliation des contrats et du préavis, contrats qui concernent une quarantaine de transporteurs