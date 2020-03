L'école de Gestion et de commerce de La Réunion organise sa dernière journée portes ouvertes ce samedi 7 mars 2020. Pour les lycéens, étudiants et parents, cet évènement est l'occasion de découvrir la formation, visiter le campus, rencontrer les étudiants actuels de l'EGC Réunion ou encore connaitre les services qui leur sont destinés... toutes les informations pratiques au bon déroulement des études supérieures.

Pour être conseillé sur leurs projets professionnels post‐bac ou tout simplement venir les ou nous rencontrer le samedi 7 mars de 9 heures à 17 heures (12 Rue Gabriel de Kerveguen à Sainte Clotilde)

Pour rappel, pour intégrer l’EGC, l’inscription au concours se fait via la plateforme Parcoursup jusqu’au 12 Mars 2020.

Au programme :

1. Présentation de L’Ecole

2. Enseignements

3. Stages

4. Débouchés

5. Préparation concours et Parcoursup

6. Vie de l’école

… et des surprises à découvrir sur place

3 mini‐cours auxquels vous pouvez participer :

• Marketing

• Marketing digital

• Développement personnel