Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Concernant le 2ème volet du dispositif du Fonds de Solidarité National de 2 000 euros à 5 000 euros, la CCI de La Réunion a fortement relayé les attentes des TPE auprès de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Ainsi, 29 600 entreprises n'ayant aucun salarié et les indépendants ayant subi une fermeture administrative ne pouvaient pas bénéficier de ce dispositif d'aides et nous ont fait part d'un sentiment d'injustice.

Concernant le 2ème volet du dispositif du Fonds de Solidarité National de 2 000 euros à 5 000 euros, la CCI de La Réunion a fortement relayé les attentes des TPE auprès de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Ainsi, 29 600 entreprises n'ayant aucun salarié et les indépendants ayant subi une fermeture administrative ne pouvaient pas bénéficier de ce dispositif d'aides et nous ont fait part d'un sentiment d'injustice.