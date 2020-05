- Nout linvité i répon azot -

Pendant 30 à 45 minutes, une fois par semaine, Imaz Press interviewera désormais en direct diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... Nos journalistes leur donneront la parole, tout en leur posant les questions de nos internautes en direct.

Après le maire du Port Olivier Hoarau, c'est Ibrahim Patel, présient de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, qui répond à nos et surtout à vos questions.

Le lundi 23 mars 2020, moins d'une semaine après le début du confinement, la CCIR rendait compte des résultats d'une enquête menée auprès des entreprises de l'île et sur les premiers ressentis économiques de la crise du coronavirus. Le bilan dressé état déjà alarmant.

74% des répondants disaient avoir dû suspendre leur activité et fermer leurs portes en concordance avec les consignes de confinement. Une proportion importante expliquant la perte totale de 30,5 millions d’euros de chiffres d’affaires par les entreprises réunionnaises à cette date, par rapport au 1er trimestre 2019. 47% affirmaient avoir eu recours au chômage partiel. Avant le début de la crise sanitaire, 9 entreprises réunionnaises sur 10 n'avait jamais eu à réduire l'activité de leurs employés.

Un mois plus tard, le lundi 27 avril 2020, deux semaines avant le déconfinement, le constat de la CCIR n'était pas beaucoup plus réjouissant, avec une perte estimée à 362 millions d'euros pour l'ensemble des entreprises réunionnaises.

Beaucoup d'entre elles n'ayant pas accès aux aides de l'État, car ne répondant pas aux critères définis par le gouvernement, le président Ibrahim Patel prévenait alors que 4.000 entreprises et 3.600 emplois seraient directement menacés sans une aide plus vaste et l'intervention des collectivités locales.

Cet entretien en direct avec le président de la CCIR est l'occasion de faire un nouveau point sur la situation économique de La Réunion, quelques jours après la reprise partielle de l'activité, et sur les revendications des entrepreneurs de l'île pour sortir au plus vite de la crise.