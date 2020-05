Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (CCIR) tenait, ce vendredi 29 mai 2020, un point presse concernant l'autorisation de rachat de Vindémia par le Groupe Bernard Hayot, donnée par l'autorité de la concurrence. Surpris de la rapidité de la décision en pleine crise sanitaire, le président de la CCIR Ibrahim Patel demande l'examen du dossier en phase 2 de l'instruction et un délai supplémentaire. Sans se prononcer en faveur ou contre le projet de rachat, il souhaite plutôt le gel de la construction de grande surface sur l'île pendant 10 ans. Il émet par ailleurs plusieurs propositions pour relancer l'économie réunionnaise, dont une taxe sur les profits de la grande distribution pendant la crise du coronavirus, et le passage de La Réunion en zone franche. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (CCIR) tenait, ce vendredi 29 mai 2020, un point presse concernant l'autorisation de rachat de Vindémia par le Groupe Bernard Hayot, donnée par l'autorité de la concurrence. Surpris de la rapidité de la décision en pleine crise sanitaire, le président de la CCIR Ibrahim Patel demande l'examen du dossier en phase 2 de l'instruction et un délai supplémentaire. Sans se prononcer en faveur ou contre le projet de rachat, il souhaite plutôt le gel de la construction de grande surface sur l'île pendant 10 ans. Il émet par ailleurs plusieurs propositions pour relancer l'économie réunionnaise, dont une taxe sur les profits de la grande distribution pendant la crise du coronavirus, et le passage de La Réunion en zone franche. (Photo rb/www.ipreunion.com)