La CCIR a tenu son assemblée générale jeudi 28 mai 2020. L'ordre du jour a porté sur le budget et les événements de 2019, année marquée par la sortie des concessions des ports de Saint-Gilles et Sainte-Marie les 1er avril et 1er septembre 2019, et la mise en oeuvre du programme immobilier, par l'acquisition d'un ensemble dans la zone de Cambaie, pour un montant de 3.345.000 euros. La CCIR a poursuivi sa politique de réduction des dépenses, à travers la baisse des charges, qui compte -699.000 euros par rapport au budget rectifié 2019 pour le personnel, et -810.000 euros concernant les charges externes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

