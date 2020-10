La Chambre du Commerce et de l'Industrie Réunion propose deux ateliers à destination des chefs d'entreprise pour prévenir les difficultés financières et économiques. Une initiative à destination de ceux que la crise sanitaire n'aurait pas encore impactée. (Photo d'illustration rb/ www.ipreunion.com)

Les deux ateliers auront respectivement lieu le jeudi 29 octobre 2020 à la CCI Réunion de Saint-Pierre, et lundi 9 novembre à la Cci Réunion de Saint-Denis, de 8h à 13.

Ils comprendront des interventions d'expert et d'acteurs de la prévention (avocats, juges onsulaires et greffiers du Tribunal de commerce – administrateurs judiciaires, mandataires Judiciaires) autour des questions d'anticipation des difficultés, et de comment les surmonter.

Pour vous inscrire, il vous faudra vous rendre remplir le formulaire en ligne.

Plus d'informations sur la page officielle de la CCIR.