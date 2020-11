Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

C'est avec un certain soulagement, mais avec beaucoup de prudence que j'accueille les annonces faites ce soir par M. Le Préfet de La Réunion. Il a tenu à rappeler que la situation sanitaire est critique et que des mesures plus strictes pourront être prises dans les prochains jours. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

