La CCIR organise les 3 et 9 décembre 2020 des journées de formations en stratégie digitale marketing et en stratégie social média. Ces formations s'adressent aux collaborateurs d'entreprises ayant en charge le développement export. Deux objectifs se dégagent de cette formation, "le premier, se rendre visible à l'international, le second, se rendre incontournable à l'international" indique la CCIR, dont nous publions le communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

