La Chambre de commerce et d'industrie de l'île de La Réunion (CCIR) rencontrait ce lundi 30 novembre au sein de son siège social les différentes associations de commerçants réunionnaises afin de leur présenter les divers dispositifs qui allaient être mis en place pour les soutenir dans cette période économique compliquée. Une première enveloppe s'élevant à trois millions d'euros va ainsi permettre dès le 1er décembre à chaque enseigne de percevoir jusqu'à 2000 euros. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les temps sont durs actuellement pour les commerçants de l'île, qui doivent faire face à une activité économique plus faible qu'à l'accoutumée en raison de la crise sanitaire. C'est pourquoi les différentes associations les représentant étaient réunies au siège social de la Chambre de commerce et d'industrie de l'île de La Réunion ce lundi 30 novembre afin d'y découvrir les dispositifs d'aides mis en place par la région pour les accompagner dans cette période délicate.

Une première aide exceptionnelle va ainsi permettre à chaque enseigne de percevoir 2000 euros dès le 1er décembre. "Cette aide va s'établir sous la forme de factures acquittées et viendra rembourser les dépenses matérielles que nous pouvons faire", précise Omarjee Irchad, président de l'association des commerçants de Saint-Paul.

"Un dispositif d'aides s'élevant à trois millions d'euros va être mis en place avec la Région afin d'accompagnes les petites entreprises dans l'acquisition de matériel. D'autres aides vont suivre cette première enveloppe et nous pensons arriver jusqu'à un total de neuf millions d'euros pour 5000 à 6000 entreprises", explique par ailleurs Ibrahim Patel, président de la Chambre de la CCIR.

Pour y prétendre, les commerçants devront se rendre au sein de l'une des quatre maisons d'entreprise de la CCI et y déposer leur dossier, une démarche "facilitée d'après Ibrahim Patel. " Seul l'avis d'imposition est demandé et il est important de préciser que les commerçants ne sont pas obligés d'être à jour concernant leur cotisations sociales et fiscales pour obtenir cette aide."

- Le commerce en ligne encouragé –

Alors que les Réunionnais ont tendance à moins se rendre dans les enseignes en raison de la crise sanitaire, la CCIR encourage les commerçants locaux à se lancer dans l'e-commerce et la vente en ligne afin de diversifier leurs ventes. Dans cette optique, elle a présenté aux représentants d'associations de commerces la solution "Market Place". Initiée par La Poste, elle permet aux commerçants de créer une boutique en ligne en quelques minutes seulement et inclue par ailleurs des services de livraison à domicile.

" Il faut développer la vente en ligne. Un commerçant aujourd'hui ne peut pas se contenter de rester dans son magasin", conseille Ibrahim Patel. Cette solution ne semble pourtant pas convaincre les commerçants locaux. "Lorsqu'ils sont sur internet les gens ont plutôt tendance à s'orienter vers des sites comme Amazon. La majorité d'entre nous sommes contre cette solution, il faut plutôt inciter les clients à consommer localement, dans les magasins, et pas sur internet", propose Sandiren Permale, président de l'association des commerçants de Saint-Denis.