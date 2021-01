Ce jeudi 14 janvier 2021, un commerçant de Saint-Denis a été victime d'une agression, indique la chambre de commerce et d'industries (CCI) de La Réunion. Les faits se seraient déroulés dans le centre de Saint-Denis dans le commerce Le Duo Glacier. Ibrahim Patel, président de la CCI dénonce cet "acte inacceptable". Nous publions ci-dessous son communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Jeudi, "un commerçant dyonisien a été victime d'une agression dans son commerce "Le Duo Glacier", au centre-ville de Saint-Denis.



Je dénonce cet acte inacceptable et j'apporte tout son soutien à ce chef d'entreprise et sa famille. La sécurité est un élément très important dans les entreprises.



Aujourd'hui il faut que tous les moyens necessaires soient mis en oeuvre afin de permettre à tous les commerçants de travailler le plus sereinement possible."



Ibrahim Patel, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion