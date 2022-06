Les élus étudient une demande de subvention pour la création d'un événement commercial

La CCI souhaite organiser une foire ouverte aux entreprises indépendantes afin qu'elles "puissent à nouveau promouvoir leurs produits et leurs savoir-faire et plus globalement montrer encore une fois tout le potentiel d'innovation de notre tissu économique". "L'idée est de redonner un peu d'élan, de l'oxygène, à toutes ces entreprises qui ont souffert de la crise sanitaire. L'opération coûterait environ 900.000 euros, nous prévoyons de passer plusieurs marchés" détaille Salim Motara. La CCI souhaite tenir cet événement en novembre prochain, avec 800 exposants.

"L'équilibre des foires à La Réunion est extrêmement difficile, c'est un mode de communication obsolète, nous sommes en 2022 pas en 1980" tâcle Bruno Cohen. "Nous avons besoin d'une vision cohérente, de se concentrer sur le numérique. En l'état, je suis contre ce type de manifestation. Cela va créer un déficit, le pouvoir d'achat est en baisse, les gens n'ont plus rien à dépenser" estime-t-il.

"En tout état de cause, nous sommes aujourd'hui sur un événement où nous visons l'équilibre, nous sommes aussi dans la démarche de digitalisation. Mais il faut savoir que La Réunion est composée de 94% de TPE et PME, nous voulons leur apporter un soutien" répond Pierrick Robert. "Je suis convaincu que c'est une forme de proximité et d'accompagnement. La Région souhaiterait d'ailleurs réaliser un partenariat pour s'asssurer de la création de cette foire" ajoute-t-il.

La CCIR demande l'approbation d'une subvention de 221.569 euros : trois abstentions sont à noter, le reste des élus approuvent la demande.