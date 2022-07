Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La CCI Réunion et GBH ont noué un partenariat frutueux durant cette dernière décennie puisqu'au total, plus de 100 étudiants de l'Ecole de Gestion et de Commerce de La Réunion ont été accueillis en stage dans les filiales de GBH et plus de 35 recrutements ont été effectués depuis le début de ce travail commun. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCI. (Photo : CCIR)

